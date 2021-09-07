В Красноярске продают один из символов левобережной набережной

В Красноярске за 11 миллионов рублей продают теплоход «Маяк», который стоит на набережной у Речного вокзала.

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито» 12 августа. В нем приводятся основные характеристики теплохода и говорится о том, что ему требуется ремонт.

В Красноярске продают теплоход «Маяк», стоящий на приколе у Речного вокзала. Объявление появилось на «Авито» 12 августа. В нём указаны характеристики теплохода и указано, что ему требуется ремонт. Цена лота – 11 миллионов.

В последний раз судно сменило хозяина в 2016 году. Из «Маяка» сделали ресторан и гостиницу.