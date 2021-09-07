В Красноярск прилетает Рой Джонсон

В Красноярск прилетает американец с русским гражданством Рой Джонс-младший. Во время боя за звание звание чемпиона мира по боксу по версии WBA между Александром Беспутиным и мексиканцем Маурисио Пинтора он представит свою новую песню.

Напомним, что поединок пройдёт 11 сентября во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, а сегодня два претендента на пояс WBA рассказали о планах на предстоящий бой.

Также, во время боя разыграют 5 перчаток с автографом Роя Джонсона среди купивших билет на поединок.

Фото: instagram.com/royjonesjrofficial/