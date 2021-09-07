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В Красноярск прилетает Рой Джонс

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Красноярск
17:00 7 Сентября 2021
красноярск, спорт, общество
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В Красноярск прилетает американец с русским гражданством Рой Джонс-младший. Во время боя за звание звание чемпиона мира по боксу по версии WBA  между Александром Беспутиным и мексиканцем Маурисио Пинтора он представит свою новую песню.

Напомним, что поединок пройдёт 11 сентября во дворце спорта имени Ивана Ярыгина, а сегодня два претендента на пояс WBA рассказали о планах на предстоящий бой.

Также, во время боя разыграют 5 пар перчаток с автографом Роя Джонсона среди купивших билет на поединок.

Фото: instagram.com/royjonesjrofficial/

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