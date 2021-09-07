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Красноярская группа «Яхонт» спела песню про ракету «Сармат»

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Красноярск
16:00 7 Сентября 2021
красноярск, ракета, песня
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Красноярская группа «Яхонт» спела песню новую песню «Сармат», посвятив её одноименной российской межконтинентальной баллистической ракете. В песне ракетный комплекс «Сармат» выступил в образе боевого богатыря, который сражается со злыми силами врагов России. Выступление состоялось 21 августа, в день приезда на «Красмаш» гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Как гласит слоган отечественной разработки: „„Сармату“ виза не нужна“, так и у наших песен нет границ!», — подписали публикацию в соцсетях участники группы.

Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», глава госкорпорации проверял выполнение оборонного заказа, вручил работникам завода ведомственные награды за большой личный вклад реализацию космических программ и многолетний добросовестный труд, а также провел совещание с руководством завода.

Как отмечают на самом «Красмаше», «Сармат» станет новым «гимном» завода и подарком предприятию в канун его 90-летия, которое отметят в следующем году.

Фото: krasm.com

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