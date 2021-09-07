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В августе содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска было превышено на 1,8%

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Красноярск
15:33 7 Сентября 2021
общество, красноярск, воздух, исследования
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Чем дышали красноярцы в августе рассказали в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства провели больше тысячи проб воздуха, исследовав по 20-ти загрязняющим веществам. На сайте отмечается, что гигиенический норматив был превышен в 1,8% отобранных проб воздуха. Выше нормы оказались следующие показатели:

– взвешенных частиц РМ2,5 по максимально-разовым концентрациям от 1,1 до 2,1 ПДКмр (по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 7,6 ПДКсс)

– взвешенных частиц РМ10 по максимально-разовым концентрациям от 1,1 до 1,2 ПДКмр (по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 4,6 ПДКсс).

Отмечено и превышение гигиенического норматива по содержанию бензапирена  (1,4 ПДКсс) и взвешенных веществ (1,6 и 1,7 ПДКсс). Но отмечается, что эти случаи стали единичными.

В краевом Роспотребнадрое уверены, повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе обусловлены смогом от лесных пожаров в Якутии.

За последний месяц лета в краевой столице  дважды вводили режим неблагоприятных метеоусловий: с 7 по 10 и с 25 по 27 августа.

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