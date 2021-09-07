В Красноярске на Центральной набережной демонтируют "Рушник"

На Центральной набережной демонтируют арт-объект. К демонтажу «Рушника» приступили специалисты Красгорпарка. Как сообщают в мэрии города, срок службы конструкции вышел, а его внешний вид не соответствовал этетическим нормам.

Решение о демонтаже было принято после проведенной экспертизы. Завершение работ планируется до конца недели.

Напомним, смонтировали «Рушник» на Центральной набережной в 2014 году. Автором проекта и архитектором стал Никита Карюк. Он представил свою идею на конкурсе по оформлению городских пространств «Искра» и получил городскую субсидию на реализацию проекта. "Рушник" - деревянные мостки, спускающиеся к воде, на которых расположены лежаки, скамейки и столик.

Сначала арт-объект был размещен на подиуме около стены, но спустя некоторое время его перенесли ближе к Центральному парку, где дополнили деревянной террасой.

​"На месте «Рушника» установят новый архитектурный объект, - сообщают в администрации города, уточняя, что уже сейчас разрабатываются идеи. - Одна из идей уже предлагалась красноярскими архитекторами: это комплекс бассейнов под открытым небом".

Фото: пресс-служба администрации города