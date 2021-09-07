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У жителя Канска арестовали грузовик из-за крупной налоговой задолженности

Главная Общество
Красноярск
14:30 7 Сентября 2021
общество, происшествия, авто, долги
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Арест на КамАЗ владелец которого накопил задолженность по фискальным платежам, наложили судебные приставы Красноярского края. В отношении владельца грузовика в отделе судебных приставов по г. Канску и Канскому району находится 21 исполнительное производство. Общая сумма задолженности составляет почти 100 тысяч рублей.

"Большая часть производств — по налоговой задолженности, - отмечают в пресс-службе ведомства. - 44-летний местный житель продолжительное время игнорировал требование сотрудника ведомства.судебный пристав наложил арест на его грузовой автомобиль".

Должника предупредили, что в случае, если он не предпримет меры по погашению задолженности, КамАЗ будет продан, а вырученные денежные средства будут направлены на погашения долга.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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