У жителя Канска арестовали грузовик из-за крупной налоговой задолженности

Арест на КамАЗ владелец которого накопил задолженность по фискальным платежам, наложили судебные приставы Красноярского края. В отношении владельца грузовика в отделе судебных приставов по г. Канску и Канскому району находится 21 исполнительное производство. Общая сумма задолженности составляет почти 100 тысяч рублей.

"Большая часть производств — по налоговой задолженности, - отмечают в пресс-службе ведомства. - 44-летний местный житель продолжительное время игнорировал требование сотрудника ведомства.судебный пристав наложил арест на его грузовой автомобиль".

Должника предупредили, что в случае, если он не предпримет меры по погашению задолженности, КамАЗ будет продан, а вырученные денежные средства будут направлены на погашения долга.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю