В Шушенском и Идринском районах края проведут прием врачи мобильной поликлинники

Врачи мобильной поликлиники краевой больницы проведут прием в Шушенском и Идринском районах, сообщается на сайте краевого правительства. С начала этого года специалисты передвижного комплекса побывали в 16 районах Красноярского края.

Для жителей районов будет доступна консультация кардиолога, гериатра, эндокринолога. Есть среди специалистов выездной бригады и специалисты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме этого, жители смогут пройти маммографическое и флюорографическое обследования.

Прием в Шушенской районной больнице пройдет с 13 по 17 сентября. А в период с 20 по 24 сентября – в Идринской.

Отметим, что консультативно-диагностический комплекс «Мобильная поликлиника» краевой клинической больницы участвует в проекте «Автопоезд «Здоровье» с 2020 года. Мобильная поликлиника была создана по инициативе Губернатора края Александра Усса в рамках нацпроекта «Здравоохранение». План работы и список специалистов мобильной поликлиники создаются на основе заявок районных больниц.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края