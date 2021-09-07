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Житель Назарово оплатил миллионные доги по кредиту после ареста своего BMW

Главная Общество
Красноярск
13:30 7 Сентября 2021
общество, происшествия, долг, машина
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Житель Назарово оформил кредит, но вот вносить ежемесячные платежи не торопился. Когда долг достиг трех миллионов рублей, представители банка обратились в суд, а затем - к судебным приставам. 

Правда, и это не возымело действия. Даже после того, как было возбуждено исполнительное производство, платить по счетам мужчина отказался. А когда судебный пристав-исполнитель уведомил должника и предупредил о мерах принудительного взыскания, тот и вовсе перестал выходить на связь. 

"Сотрудники отделения судебных приставов по Назаровскому району Красноярского края установили, что должник находится в Красноярске и наложили арест на автомобиль BMW, принадлежащий должнику. Мужчину предупредили, что имущество будет реализовано, если долг не будет оплачен в течение 10 дней, - сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. - Сразу после этого должник погасил задолженность".

А за несвоевременное исполнение решения суда мужчине придется оплатить еще и исполнительский сбор, размер которого составляет более 200 тысяч рублей .

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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