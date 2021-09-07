Житель Назарово оплатил миллионные доги по кредиту после ареста своего BMW

Житель Назарово оформил кредит, но вот вносить ежемесячные платежи не торопился. Когда долг достиг трех миллионов рублей, представители банка обратились в суд, а затем - к судебным приставам.

Правда, и это не возымело действия. Даже после того, как было возбуждено исполнительное производство, платить по счетам мужчина отказался. А когда судебный пристав-исполнитель уведомил должника и предупредил о мерах принудительного взыскания, тот и вовсе перестал выходить на связь.

"Сотрудники отделения судебных приставов по Назаровскому району Красноярского края установили, что должник находится в Красноярске и наложили арест на автомобиль BMW, принадлежащий должнику. Мужчину предупредили, что имущество будет реализовано, если долг не будет оплачен в течение 10 дней, - сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. - Сразу после этого должник погасил задолженность".

А за несвоевременное исполнение решения суда мужчине придется оплатить еще и исполнительский сбор, размер которого составляет более 200 тысяч рублей .

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю