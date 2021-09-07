Жители Красноярска могут получить справки из центра занятости не выходя из дома

Сервис по выдаче справок в онлайн-формате запустил центр занятости населения Красноярска. Теперь получить необходимый документ красноярцы могут в личном кабинете на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края.

Руководитель краевой службы занятости Виктор Новиков отметил, что в планах агентства сделать эту опцию доступной для жителей всех муниципалитетов региона, а не только краевого центра.

- Сейчас, чтобы получить документ, пользователю нужно пройти авторизацию на портале, зайти в раздел «Справки» и выбрать необходимую. В течение 30 минут документ, заверенный цифровой подписью, можно будет скачать в личном кабинете, - пояснил Виктор Новиков.

В личном кабинете центра занятости можно получить справки о состоянии/несостоянии на учете, о выплаченных суммах и для предоставления в органы социальной защиты. Все полученные документы действительны в течение месяца со дня получения.

Фото: пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края