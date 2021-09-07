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Красноярец Василий Захарюта представит регион на Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России»

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Красноярск
11:10 7 Сентября 2021
общество, красноярск, конкурс
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Итоги регионального этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России» подвели в Красноярске. Представить регион на всероссийском этапе конкурса выразили желание больше 20 представителей бизнеса.

Лучших представителей бизнеса в крае  определяли в нескольких номинациях. Так, в категории «Самозанятые» победила мастер-парикмахер для кудрявых людей Каролина Пшеорская, а Анна Туценко – хозяйка чайной лавки – стала лучшей в «Торговле». Анастасия Скоромкина победила в номинации «Предпринимательство в социальной сфере». Девушка занимается прокатом детских товаров и игрушек. 

Основатель и руководитель сети барбершопов Василий Захарюта стал безусловным лидером в «Сфере услуг». Его же жюри конкурса признало также победителем регионального этапа конкурса.
Как рассказывает сам Василий Захарюта, конкуренция была очень высокой и тем ценней для него победа в конкурсе.

- Заявку подал в самый последний момент, соперники были очень достойные. С некоторыми мы уже договорились о взаимодействии. Я рад победе, но ещё больше – опыту и выводам после обучения, - подчеркнул Василий Захарюта.

Победители номинаций смогут представить Красноярский край на Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России». Конкурс пройдет в ноябре в Москве, поэтому у красноярцев еще есть время для подготовки.

По словам Александра Граматунова, руководителя региональной сети центров «Мой бизнес», поддержка молодых предпринимателей – всегда в числе приоритетов.

- Центр «Мой бизнес» впервые организовывал региональный этап данного конкурса. Но хочу отметить, что поддержка молодых предпринимателей – всегда в числе приоритетов нашей работы, - подчеркнул Граматунов. - Основная ценность конкурса – не в призах и подарках, а в коммуникации с успешными предпринимателями региона. Это возможность получить советы и перенять опыт, что поможет избежать ошибок в бизнесе. Мы уверены, что победители достойно представят Красноярский край в финале.

Фото: пресс-служба краевого правительства

 

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