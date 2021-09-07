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За организацию двойного убийства суд приговорил Анатолия Быкова к 13 годам колонии

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Красноярск
10:40 7 Сентября 2021
красноярск, суд
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Красноярский краевой суд приговорил бизнесмена и экс-политика Анатолию Быкову к 13 годам колонии общего режима за организацию двойного убийства в 1994 году. Заметим, что обвинение просило для Быкова наказание в виде 14 лет и 11 месяцев.

Речь идёт о заказном убийстве двух ближайших деловых партнёров бизнесмена – Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Бизнесмен считал их теми, кто стоял за покушением на него 18 июня 1994 года, когда возле Предмостной площади неизвестные взорвали бомбу. Желая себя обезопасить, Анатолий Быков убрал компаньонов руками банды Татаренкова:  24 июля 1994 года Наумов и Войтенко были застрелены.

Главными свидетелями по делу были сами бандиты – Татаренков и два киллера.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, они признали его виновным. Сам бизнесмен так и не признал своей вины.

Кроме этого дела, Быков проходит фигурантом по делам о подстрекательстве к убийству и покушению на убийство, а также по уклонению от уплаты налогов.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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