Три класса в красноярских школах отправлены на карантин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19

Сразу три класса в двух школах Красноярска отправили на карантин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом среди учащихся. Об этом сообщают представители Управления образования города.

Мониторинг эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учреждениях города и всего Красноярского края проводится ежедневно.

Отметим, что класс прекращает очное обучение в случае даже одного случая выявленного заболевания COVID-19. Школьников отправляют на две недели на карантин, а все уроки проводятся в дистанционном формате.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горячев у себя в Telegram-канале рассказал о том, что все случаи заболевания коронавирусом у школьников - единичные, а выработанный еще в прошлом учебном году алгоритм действий, позволяет безболезненно пройти весь период карантина.