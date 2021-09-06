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РУСАЛ предлагает красноярцам назвать общественное пространство на Ульяновском проспекте

Главная Общество
Красноярск
17:16 6 Сентября 2021
красноярск, конкурс
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РУСАЛ приглашает красноярцев к участию в конкурсе на лучшее название общественного пространства на Ульяновском проспекте. Конкурс проводится в рамках климатического проекта РУСАЛа «Под зеленым крылом» и входящего в него мероприятия по укреплению высокого берега проспекта Ульяновский, символизирующего собой начало благоустройства набережной.

Бульвар на берегу Ульяновского проспекта ждет масштабная реновация. Территория общественного пространства набережной Ульяновского проспекта была выбрана по итогам прошедшего весной текущего года народного голосования для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Совместно с проектировщиками РУСАЛ прорабатывает варианты озеленения участка с целью укрепления грунта берега и увеличения зелёного массива Советского района. Участником конкурса на лучшее название может стать любой красноярец старше семи лет, а свой вариант названия можно присылать до 12 сентября не более одного раза на электронные адреса: ubulvar@bk.ruArtem.Sheyanov@rusal.com и в инстаграм-аккаунт bulvar_ulyanovski

Победителя выберет группа экспертов из числа представителей компании РУСАЛ, администрации Советского района и управляющих компаний микрорайона «Зеленая Роща», а также инициативной группы жителей Ульяновского проспекта. Автор самого оригинального и творческого названия получит диплом и ценный подарок.

Фото: РУСАЛ

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