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Пострадавший от пожара дом на улице Иркутская начали восстанавливать

Главная Общество
Красноярск
17:10 6 Сентября 2021
красноярск, ремонт
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Еще в июле на третьем этаже в многоквартирном доме по улице Иркутская, 3 в городе Красноярске произошел пожар, и, во время тушения пришлось выбить окна в подъезде. Стены долго стояли, покрытые копотью, тепловой контур был нарушен. Плюс, в доме 1962 года общее состояние подъезда не исключало промерзания стен и разморозки батарей. Несмотря на обращения жильцов, и приближение осени и зимы, УК «ЖСК» не спешила восстанавливать общедомовое имущество, хотя это прямая обязанность управляющей компании. Жители дома обратились за помощью к властям.

Пострадавший от пожара дом на улице Иркутская начали восстанавливать

«Не всегда управляющая компания добросовестно подходит к обслуживанию домов. Жители этого дома прошли все круги и инстанции, чтобы управляющая компания обратила внимание на их беду. Люди не должны быть заложниками ситуации, все-таки управляющая компания должна нести и материальную и финансовую ответственность перед людьми. Но сегодня мы видим, что работы по восстановлению начаты, дело пошло. Управляющая компания на встрече пообещала поменять батареи в подъезде, вставить новые окна, сделать косметический ремонт, и планирует завершить работы к 20 сентября. Таких обращений приходит по несколько тысяч, когда права жителей нарушены, и их надо восстанавливать», – подчеркивает депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин, к которому обращались жители.

Пострадавший от пожара дом на улице Иркутская начали восстанавливать

По материалам "Единой России".

Фото: "Единая Россия" 

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