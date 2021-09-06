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Старшекурсников Красноярска научат грамотно составлять резюме и искать работу

Главная Общество
Красноярск
16:15 6 Сентября 2021
общество, красноярск, студенты, акция, в красноярском крае
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Акция службы занятости «Новые рубежи» проходит в Красноярском крае до 1 ноября. Участие в ней могут принять старшекурсники вузов и ссузов края. 

В ходе акции будут проводится семинары по формированию навыков грамотного составления резюме и успешного прохождения собеседований. Затронут спикеры и успешное построение карьеры молодых специалистов. Также в рамках проходят аукционы специалистов и будут работать дискуссионные площадки. Юноши и девушки смогут пройти и web-собеседования, посетить ярмарки вакансий и дни открытых дверей на предприятиях.

Как отмечает руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков, в этом году студенты и выпускники посетят около 200 работодателей, которые готовы принять на работу начинающих специалистов.

-  Эти организации представляют разные отрасли экономики: образование, строительство, здравоохранение, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, химическую промышленность, торговлю и другие,  – рассказал Виктор Новиков. - Об условиях труда молодые люди узнают на месте. Ребята пообщаются с сотрудниками, пройдут собеседования и, как результат, трудоустроятся либо попадут в кадровый резерв.

\Отметим, что по результатам акции 2020 года,  работу нашли 303 молодых специалиста, сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: архив пресс-служба центра занятости населения Красноярска

 

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