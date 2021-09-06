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Отголоски землетрясения почувствовали жители Красноярска днем 6 сентября

Главная Общество
Красноярск
14:54 6 Сентября 2021
общество, землетрясение, в красноярском крае
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярска почувствовали подземные толчки сегодня, в 14.57-15.00 по местному времени. Об этом Sibnovosti.ru рассказали местные жители, позвонив в редакцию. Как рассказала журналисту  красноярка Вера Агафонова, в момент, когда она почувствовала подземные толчки, находилась дома.

- Сначала не поняла, что случилось. Появилось ощущение, что под ногами зашатался пол, а потом зазвенели мои спортивные награды, стоящие на полке в комнате. Медали и вовсе ходили ходуном и не переставая звенели, - рассказывает Вера Агафонова, уточняя, что проживает в микрорайоне Северный.

Еще одна читательница, работающая в офисе, расположенном по ул. 9 Мая, также рассказала, что почувствовала землетрясение.

- Мы находились вместе с коллегами в офисе. Сначала сильно закружилась голова, а потом появилось ощущение, что под ногами зашатался пол. У коллег были те же ощущения. Закончилось все очень быстро, буквально несколько секунд, но неприятное ощущение осталось, - рассказывает женщина.

Также подземные толчки почувствовали жители верхних этажей в микрорайоне Белые росы (Красноярск) и Сосновоборска.

На момент публикации официальной информации от служб и ведомств Красноярского края не поступало.

Вполне возможно, что красноярцы почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло сегодня днем в Иркутской области. Как сообщают местные СМИ, подземные толчки жители региона ощутили примерно в 15.47, они продлились около 20 секунд.

Подробности уточняются. 

 

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