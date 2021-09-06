На пожарах в Красноярском крае за неделю спасли 32 человека

На минувшей неделе пожарные спасли 32 человека и потушили 124 пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Только в период с 30 августа по 5 сентября пожарно-спасательные подразделения Красноярского края совершили 1 206 выездов. из них 124 – на пожары. Боролись с огнем 939 человека и 152 единицы техники, девять раз привлекалась добровольная пожарная охрана.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям пожарных, при тушении пожаров удалось спасти 32 человека. Еще 22 жителя Красноярского края спасатели вызволили из машин, попавших в дорожно-транспортное происшествие.

"Всего поисково-спасательные формирования в период с 30 августа по 5 сентября совершили 45 выездов. Помощь оказывалась в 17 случаях, спасено 7 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю