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В Красноярском крае работница таможни попалась на взятке, но осталась на свободе

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Красноярск
15:30 6 Сентября 2021
красноярск, таможня, взятка
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В Красноярском крае суд оправдал работницу таможни, которая давала взятки и выступала посредником при подобном преступлении.

Как рассказали Восточном следственном управлении на транспорте СК РФ, специалист по таможенному оформлению из Красноярска несколько раз давала взятки должностным лицам поста Красноярской таможни. В сумме с 2013 по 2018 году через руки женщины прошла 155 тыс. рублей. В обмен на деньги, взяткоимцы обещали покровительство при выпуске таможенных деклараций ввозимых товаров. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291 и части 1 статьи 291 УК РФ. Ленинский районный суд назначил ей в наказание условное лишение свободы на срок в 3 года с испытательным сроком в 2 года. Остальных нечистых на руку таможенников наказали сроками в  2 года 6 месяцев и 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.

Фото: © Федор Ловчанский / РИА Новости

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