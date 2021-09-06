Экологическая акция "Чистый мир Арктики" добралась и до Норильска



экологическая акция «Чистый мир Арктики» проходит в преддверии открытия Межведомственных опытно-исследовательских учений в Красноярском крае, а также в других субъектах Российской Федерации, задействованных в проведении учений. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Масштабная уборка на территории бывшей железнодорожной станции Голиково прошла в Норильске. Приводили в порядок железнодорожную станцию около 100 человек, более 20 из них – сотрудникиМЧС из Красноярска и Норильска. Присоединился к акции и глава Норильска Дмитрий Карасев, а также волонтеры и сотрудники администрации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, мероприятия по уборке территорий в пригороде Норильска будет продолжены. Также в рамках Учения запланировано оказать помощь природному заповеднику «Путоранский». Там планируют очистить территорию от брошенного металлического хлама и остатков топлива.

Отметим, что экологическая акция «Чистый мир Арктики» прошла также в республике Коми и Мурманской области, где сотрудники МЧС совместно с представителями администрации провели уборку скверов, излюбленных мест отдыха граждан и детских садов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю