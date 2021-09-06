Специалисты рассказали, как обезопасить себя на «Красноярских Столбах»

Совещание по обеспечению безопасности посетителей Национального парка "Красноярские Столбы" провел директор нацпарка Вячеслав Щербаков. Он рассказал, что территорию «Красноярских Столбов» ежегодно посещают более 800 тысяч человек, а пик посещаемости достигается в марте-апреле и августе-октябре.

В это время по причине несоблюдения туристами правил безопасности возрастает и число несчастных случаев. Чаще всего люди получают травмы при падении с вершин и уступов камней, потери ориентиров на местности и встречи с дикими животными.

Вячеслав Щербаков настоятельно рекомендовал посетителям нацпарка уносить пищевые отходы с собой в город, чтобы не привлекать медведей. Кроме этого, не следует оставаться в вечернее время на территории и уж тем более бродить по "Столбам" в одиночестве.

По сообщению первого заместителя краевого учреждения «Спасатель» Сергей Гаргалыка, уже четыре года на территории Национального парка действует выдвижной спасательный пост. Спасатели работают ежедневно 09:00 до 21:00 часов, они обеспечивают безопасность посетителей парка, оказывают первую помощь и проводят поисково-спасательные работы .

- За период с 1 июля 2017 года по 1 сентября 2021 года спасателями выдвижного поста осуществлено 813 выездов, - рассказал Сергей Гаргалык. - Количество пострадавших за это время составило 206 человек, из них 204 человека были спасены работниками КГКУ «Спасатель». Еще 670 гражданам была оказана первая помощь.

Он подчеркнул, что спасатели выдвижного поста оказывают помощь туристам практически ежедневно. ,

- Чтобы активный отдых прошел без происшествий просим граждан соблюдать меры безопасности при посещении национального парка «Столбы», - подчеркнул Сергей Гаргалык. - Чтобы не потеряться - не следует сходить с троп и дорожек. А чтобы не получить травмы - не нужно покорять вершины скал без подготовки и специального снаряжения.

Фото: пресс-служба КГКУ «Спасатель»