В Красноярске покажут 15 фильмов о науке

В Красноярске открылся фестиваль «Умное кино». С сегодняшнего дня на Каменке можно увидеть фильмы о различных направлениях науки. Кроме этого, за время фестиваля пройдёт конкурс рецензий, а также лекции и дискуссии с участием учёных, а также викторины для зрителей.

До 12 сентября покажут 15 фильмов. Сегодня покажут фильмы «Краткое пособие по воспитанию тюленей» и «Мой личный дракон». Чтобы увидеть «Умное кино» нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия или на площадке при наличии свободных мест.

Фото: Культурное пространство Каменка