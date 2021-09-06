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В Красноярске покажут 15 фильмов о науке

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Красноярск
15:00 6 Сентября 2021
красноярск, кино, фестиваль
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В Красноярске открылся фестиваль «Умное кино». С сегодняшнего дня на Каменке можно увидеть фильмы о различных направлениях науки. Кроме этого, за время фестиваля пройдёт конкурс рецензий, а также лекции и дискуссии с участием учёных, а также викторины для зрителей.

До 12 сентября покажут 15 фильмов. Сегодня покажут фильмы «Краткое пособие по воспитанию тюленей» и «Мой личный дракон». Чтобы увидеть «Умное кино» нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия или на площадке при наличии свободных мест.

Фото: Культурное пространство Каменка

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