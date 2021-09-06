В Уяре под угрозой срыва отопительный сезон

Критическая ситуация возникла в городе Уяре Красноярского края, где под угрозой срыва оказался предстоящий отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба ПАО "Красноярскэнергосбыт", из-за долгов, которые накопило муниципальное предприятие МУП «Городское коммунальное хозяйство», в ведении которого находится 11 городских котельных и 7 насосных станций, объекты были обесточены.

Одной из причин создания критической ситуации на котельных города, которые называют энергетики, стало полное бездействие администрации г. Уяра.

Предприятие, учредителем которого является администрация г. Уяра, уже год не платит по счетам за потребленную электроэнергию. Общая задолженность организации перед энергетиками на сегодняшний день превышает 8 млн рублей» - говорится в сообщении.

Счета от энергетиков МУП «ГКХ» попросту игнорирует, при этом в отопительный сезон предприятие потребляет электроэнергии на 1,4-1,6 млн рублей.

«Жители и организации города регулярно платят за тепло и горячую воду, но эти деньги не поступают на счета организаций, предоставляющих ресурсы. Судьба платежей, внесенных потребителями по счетам МУП «ГКХ», на сегодня неизвестна. Официальный счет организации, на который наложен арест, пуст», - сообщает пресс-служба ПАО «Красноярскэнергосбыт».

На совещании, которое прошло в администрации Уяра, была озвучена общая сумма долгов МУП «ГКХ». По словам представителей «Красэнергосбыта», муниципальное предприятие задолжалао разным предприятиям несколько десятков миллионов рублей.

- Можно предположить, что у предприятия на сегодняшний день имеются все признаки банкротства. И при этом глава г. Уяра игнорирует все совещания по проблемному предприятию, оставляет без ответа требования ресурсоснабжающей организации» - говорит исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. - Если администрация города не инициирует банкротство МУП «ГКХ», это сделает одна из организаций, которым задолжало муниципальное предприятие. В этом случае администрация города понесет солидарную ответственность с ГКХ, а муниципальный бюджет – серьезные затраты на оплату долгов.

Получить комментарий от представителей администрации Уяра, к сожалению, не удалось. В приемной главы города, куда неоднократно звонил журналист Sibnovosti.ru, попросту никто не снимет трубку.