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В Красноярске предложили комплексное решение проблемы аварийных школ в крае

Главная Общество
Красноярск
14:20 6 Сентября 2021
общество, красноярск, школы
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Красноярская школа №50 на улице Глинки признана аварийной. За последнее время вопрос необходимости ремонта встал особенно остро.

В настоящий момент 340 учащихся распределены по школам Ленинского района и вынуждены ездить на занятия. Возможным решением может стать строительство модульной школы, проект уже разработан и может быть реализован до 1 сентября 2022 года.

Решение проблемы аварийных школ в крае предложили накануне в Красноярске.

Депутат Законодательного Собрания от Ленинского района Красноярска Владимир Чащин предложил главе Красноярска Сергею Еремину построить в этом районе новую школу модульного типа.

В рамках проекта предусмотрено строительство 10 классов, административных помещений, медицинского блока, спортивного зала. Стоимость объекта около 250 млн рублей. Аналогичная модульная школа уже возводится на месте аварийной школы №86 на Калинина.

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложение поддержал:

«Предлагаю поддержать, как одно из возможных модельных решений, которое можно потом использовать и тиражировать не только в Красноярске, но и в территориях региона».

Фото: пресс-служба "Единой России"
 

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