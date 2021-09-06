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Около тысячи вопросов поступило на прямую линию губернатора Красноярского края Александра Усса

Главная Общество
Красноярск
14:00 6 Сентября 2021
общество, красноярск, губернатор, прямая, линия
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Около тысячи вопросов поступило на прямую линию губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщается на сайте регионального правительства. Свои вопросы руководителю региона адресовали жители краевого центра, Норильска, Боготола, Бородино, а также 18 районов Красноярского края.

Больше всего обращений касается возможного снятия ковидных ограничений и вакцинации. Интересует жителей края и качество автомобильных дорог и связи, работа общественного транспорта, сфера ЖКХ,  а также состояние дворов и территорий общего пользования. Есть вопросы, касающиеся социального обслуживания, наличия мест в детских садах и другие.

Напомним, прямая линия пройдет 9 сентября в прямом эфире телеканалов «Енисей» и ОТР. В настоящее время продолжается прием вопросов (он продлится вплоть до окончания прямой линии). Задать их можно либо по телефону +7-800-707-7744, либо на сайте ТК «Енисей» www.enisey.tv во вкладке «Прямая линия с Александром Уссом». Также свои вопросы можно направить на адрес электронной почты: vopros@enisey.tv.

Вопросы, которые не прозвучат в эфире прямой линии, будут переданы в работу профильным министерствам и ведомствам, и заявители, оставившие свои контактные данные, получат ответы в обязательном порядке.

Общество / НОВОСТИ
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