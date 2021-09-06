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На 9,2% выросли перевозки пассажиров на КрасЖД в январе-августе

Главная Общество
Красноярск
13:38 6 Сентября 2021
общество, железные дороги, пассажиры, в красноярском крае
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В августе 2021 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 848,7 тыс. пассажиров, что на 9,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 684,5 тыс. пассажиров (+5,6% к августу 2020 г.), в дальнем следовании – 164 тыс. (+27%).

Пассажирооборот в августе составил 231 млн пасс-км, это на 31% больше показателей того же периода 2020 года.

Всего в январе-августе 2021 года отправлено 4 млн 967 тысяч пассажиров (+10,6% к январю-августу прошлого года), из них в дальнем следовании – 1 млн (+29%), в пригородном сообщении – 3 млн 960 тыс. пассажиров (+6,7%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала 2021 года увеличился на 30% к уровню прошлого года и составил 1,2 млрд пасс-км.

Фото: пресс-служба КрасЖД

 

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