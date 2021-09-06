Сергей Козупица назначен на должность заместителя председателя Правительства Красноярского края

Сергей Козупица занял пост заместителя председателя правительства Красноярского края. Ранее он занимал пост министра строительства региона, сообщается на сайте краевого правительства.

В его обязанности будет входить координация органов исполнительной власти края в области строительства и архитектуры, строительного и жилищного надзора, курирование ведомств, ответственных за долевое строительство и гражданскую оборону, а также мчс.

Сергей Андреевич Козупица родился 12 июня 1971 года в городе Бугульма Республики Татарстан. В 1997 году окончил Сибирскую государственную геодезическую академию по специальности «Геодезист», в 2010 году – Сибирскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». На государственной службе он занимал различные руководящие должности в Земельной кадастровой палате по краю, Росреестре и Федеральной кадастровой палате.

С 2018 года был министром строительства Красноярского края.

К своим обязанностям новый зампред краевого правительства приступил с 4 сентября. Его должность в министерстве строительства заняла первый заместитель Татьяна Василовская.

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