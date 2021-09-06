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Сергей Козупица назначен на должность заместителя председателя Правительства Красноярского края

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Красноярск
13:37 6 Сентября 2021
красноярск, чиновники, назначения
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Сергей Козупица занял пост заместителя председателя правительства Красноярского края. Ранее он занимал пост министра строительства региона, сообщается на сайте краевого правительства.

В его обязанности будет входить координация органов исполнительной власти края в области строительства и архитектуры,  строительного и жилищного надзора, курирование ведомств, ответственных за долевое строительство и гражданскую оборону, а также мчс. 

Сергей Андреевич Козупица родился 12 июня 1971 года в городе Бугульма Республики Татарстан. В 1997 году окончил Сибирскую государственную геодезическую академию по специальности «Геодезист», в 2010 году – Сибирскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». На государственной службе он занимал различные руководящие должности в Земельной кадастровой палате по краю, Росреестре и Федеральной кадастровой палате.

С 2018 года был министром строительства Красноярского края.

К своим обязанностям новый зампред краевого правительства приступил с 4 сентября. Его должность в министерстве строительства заняла первый заместитель Татьяна Василовская.

Фото: © https://krasrab.ru

Общество / НОВОСТИ
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