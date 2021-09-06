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В Красноярском крае досрочно выполнено поручение президента по восстановлению численности занятого населения

Главная Общество
Красноярск
13:30 6 Сентября 2021
общество, министерство, в красноярском крае, безработица
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Численность занятого населения в Красноярском крае восстановлена до уровня 2019 года, об этом сообщает пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения. Как сообщает Красноярскстат, численность занятого населения в регионе составляет 1 415,7 тысячи человек. Это превышает «допандемийный» показатель на 700 человек, и чтобы достигнуть этого показателя, нужно было восстановить занятость 42,8 тысячи жителей края.

Кроме этого, по методологии Международной организации труда, в регионе отмечается снижение уровня общей безработицы  – 3,6 %. Тогда как в 2019 году эта цифра составляла 4,5 % в 2019 году.

Для выполнения поручения президента по восстановлению рынка труда в Красноярском крае разработан и реализуется целый комплекс мер, который предусматривает ряд важных моментов. Так, гражданам оказывают содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места и оказывают помощь в открытии своего дела и на основании социального контракта. Успешно осуществляется в регионе и профессиональное обучение различных категорий граждан. Не остались без внимания и работодатели, им предусмотрены субсидии за найм сотрудников из числа соискателей, признанных безработными.

Задача по восстановлению в субъектах численности занятого населения до значений 2019 года к IV кварталу 2021 года была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба краевого агентства труда и занятости населения

Общество / НОВОСТИ
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