Жителей Зеленогорска предупреждают о медведях и лисах

Жителей Зеленогорска предупреждают о медведях на берегу Кана. Хищники ищут пищу в прибрежной зоне. Одного медведя заметили недалеко от коттеджей, сообщается на сайте комитета по молодежной политике города Зеленогорска. В сообщении сказано, что медведю на вид 3-4 года, а питаться он может муравейниками и барсуками.

Жителей также предупреждают о лисах. Животные могут быть заражены бешенством поэтому подходить к ним и пытаться погладить ни в коем случае нельзя.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка