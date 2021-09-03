Из Красноярского края на экспорт отправлено более 173 тысяч тонн зерна

С начала года на экспорт из региона отправлено 173 тыс т зерна, а также продуктов его переработки и семян рапса (пшеница — 113,1 тыс т, рапс — 49,2 тыс т, овёс — 8,9 тыс т).

Большая часть зерна и рапса попадает в Монголию, Китай, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Для дальнейшей отправки на экспорт в морские порты г. Санкт-Петербурга и г. Новороссийска отгружено более 46,8 тыс т зерна.

Всего при внутрироссийских перевозках за этот год отправлено 755,4 тыс т зерна, рапса, сои и гороха. Основные регионы поставки из Красноярского края — г. Санкт-Петербург, Калининградская, Псковская и Ленинградская области, а также Алтайский край.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости