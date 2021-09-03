Красноярцам предлагают выбрать место для скульптуры «Бременские музыканты»

Красноярцам предложили выбрать место для установки «Бременских музыкантов», но находится скульптура должна в Ленинском районе. Боксы для приёма мнений граждан разместили в администрации и в Управлении социальной защиты населения по Ленинскому Ленинского района.

Напомним, что статую "Бременских музыкантов собирались перенести с площади ДК 1 мая к Музыкальному театру, но в самом театре скульптуру принимать отказались. Чтобы решить, куда отправить композицию, чиновники обратились к жителям города.

«Жители сами смогут предложить место, которое они считают подходящим для установки скульптуры «Бременские музыканты». Решение будет принято после подведения итогов голосования», – сообщается в инстаграме Ленинского района.