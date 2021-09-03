В Минздраве выступили против отмены масочного режима

Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения высказался против отмены масочного режима. По мнению сотрудников министерства, для борьбы с COVID-19 нужно увеличивать темпы вакцинации. Снимать маски жителям России пока рано.

Напомним, что возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы у пациентов после заражения коронавирусом. Симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.

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