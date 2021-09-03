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На севере Красноярского края появится современный ледокол

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Красноярск
14:37 3 Сентября 2021
красноярск, север
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«Норникель», Госкорпорация «Росатом» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» подписали соглашение о совместном строительстве нового двухтопливного ледокола. Новое судно будет сопровождать суда, перевозящие грузы компании по Северному морскому пути.

«Ледокольный флот — флагман масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Норильского промышленного района. Новый ледокол поможет компании решать стоящие перед ней амбициозные задачи, а соглашение станет важным шагом в развитии партнерства ведущих российских компаний в области развития Арктики», – рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Норникель» – крупнейшая промышленная компания в российской Арктике, имеющая уникальный опыт работы в данном регионе. Для бесперебойного движения судов» модернизируется и расширяется инфраструктура в городах-портах, а также наращивает и обновляет флот. Только в 2020 году по Северному морскому пути компания перевезла больше полутора миллионов тонн груза. Соглашение с «Росатомом» и ДЦСС расширяет сотрудничество между ведущими российскими компаниями.

«Норникель» исторически осуществляет перевозки по Северному морскому пути и является одним из старейших его пользователей. Сегодня компания находится на новом витке развития, – отметил старший вице-президент — руководитель Блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий. — Непосредственным участником этих перемен станет атомный ледокольный флот, который уже более полувека является нашим традиционным и надежным партнером. Мы рады расширению сотрудничества с «Росатомом» и уверены, что оно положительно скажется не только на воплощении в жизнь планов «Норникеля», но и на реализации государственной программы по освоению Арктики».

Освоение Арктики – это один из приоритетов «Норникеля».

До 2030 года компания инвестирует около 90 млрд рублей в развитие морской и речной инфраструктуры, строительство ледокольного флота. Инвестиции в модернизации порта Дудинка уже начались и составят порядка 40 млрд рублей. В строительство ледокольного флота будет вложено 45 млрд рублей.

Соглашение с «Росатомом» и ДЦСС расширяет сотрудничество между ведущими российскими компаниями и решит сразу несколько задач, включая реализацию проектов в Арктике, развитие инфраструктуры, создание собственного производства дизель-СПГ ледоколов, что
позволит увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн. тонн.

Фото: Норникель

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