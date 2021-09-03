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В Красноярске регистраторы автобусов зафиксировали больше 90 нарушений ПДД на выделенных полосах

Главная Общество
Красноярск
14:48 3 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, пдд
Фотография © admkrsk.ru
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Видеорегистраторы и видеокамеры, установленные в автобусах и троллейбусах теперь отслеживают нарушения ПДД. Этот комплекс дополнительных мер по фиксации нарушений правил дорожного движения на «выделенках» организовал департамент транспорта. На общественном транспорте имеются специальные наклейки о видеофиксации нарушений. На самых проблемных участках нарушения фиксируют и контролёры.

Видео с нарушениями для обработки полученных данных поступают в МКУ «Красноярскгортранс». Потом информация о нарушителях направляется в ГИБДД.

— Один из основных критериев работы автобусов и троллейбусов — скорость сообщения. Но выделенные полосы для общественного транспорта на некоторых участках, можно сказать, не работают. Это связано с тем, что водители, зная, где установлены камеры, выезжают на «выделенки», создавая помехи и заторы, что приводит к увеличению интервалов движения общественного транспорта. Нам важно привлечь к ответственности водителей, которые регулярно нарушают правила, а также повысить культуру и дисциплину всех участников дорожного движения, — отметил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.

 — За время совместной работы было зафиксировано более 90 нарушений ПДД. Возбуждено 76 дел об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 38 водителей, — отметил Антон Гостев, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».​

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