В Красноярске регистраторы автобусов зафиксировали больше 90 нарушений ПДД на выделенных полосах

Видеорегистраторы и видеокамеры, установленные в автобусах и троллейбусах теперь отслеживают нарушения ПДД. Этот комплекс дополнительных мер по фиксации нарушений правил дорожного движения на «выделенках» организовал департамент транспорта. На общественном транспорте имеются специальные наклейки о видеофиксации нарушений. На самых проблемных участках нарушения фиксируют и контролёры.

Видео с нарушениями для обработки полученных данных поступают в МКУ «Красноярскгортранс». Потом информация о нарушителях направляется в ГИБДД.

— Один из основных критериев работы автобусов и троллейбусов — скорость сообщения. Но выделенные полосы для общественного транспорта на некоторых участках, можно сказать, не работают. Это связано с тем, что водители, зная, где установлены камеры, выезжают на «выделенки», создавая помехи и заторы, что приводит к увеличению интервалов движения общественного транспорта. Нам важно привлечь к ответственности водителей, которые регулярно нарушают правила, а также повысить культуру и дисциплину всех участников дорожного движения, — отметил Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.