Лесные пожары на площади 356 га тушат в Красноярском крае

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за сутки был локализован лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 270 га. В тушении были задействованы 6 единиц техники и более 150 человек. 8 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

3 сентября на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрировано 5 лесных пожара, очаги возгораний действуют на площади 356 га в Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие более 110 человек и 6 единиц техники.

Особый противопожарный режим действует в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости