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Погрузка на Красноярской железной дороге в августе составила 6,1 млн тонн грузов

Главная Общество
Красноярск
13:47 3 Сентября 2021
перевозки, груз, железные дороги, поезда
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По оперативной информации, погрузка на Красноярской железной дороге в августе 2021 года составила 6,1 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот за этот же период составил 11,2 млрд тонно-км (-5,9% к августу прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 13,2 млрд тонно-км (-7,4%).

Всего за январь-август 2021 года со станций КрасЖД отправлено 52 млн тонн грузов. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За 8 месяцев на КрасЖД погружено:

  • каменного угля – 35,1 млн тонн (+9,4% к январю-августу 2020 года);
  • руды цветной и серного сырья – 4 млн тонн (-4%);
  • нефти и нефтепродуктов – 3,3 млн тонн (-25,1%);
  • лесных грузов – 1,8 млн тонн (-0,9%);
  • зерна – 928,1 тыс. тонн (+22,1%);
  • руды железной и марганцевой – 783,6 тыс. тонн (+6,9%)
  • промышленного сырья – 602,7 тыс. тонн (+5,7%);
  • цемента – 498,7 тыс. тонн (+2,8%).

Грузооборот  с начала 2021 года составил 89,3 млрд тарифных тонно-км (–0,6% к январю-августу прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 106,6 млрд тонно-км (-2,6%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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