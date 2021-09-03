В Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

В своём Telegram-канале Дмитрий Горяев, руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю – Главный государственный санитарный врач региона сообщил, что в крае в течение месяца складывается тенденция к снижению заболевания коронавирусом. К примеру, за последние сутки зарегистрировано 404 случая заболевания. Такой цифры не было с первой декады июля.

— Конечно, эта цифра всё же очень большая. К тому же накануне традиционного осеннего сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа, поэтому ситуация остаётся напряжённой, — добавил Дмитрий Горяев.

По его словам, для обеспечения дальнейшей стабилизации и снижения уровня заболеваемости необходимо всем соблюдать эпидемиологические требования по профилактике COVID-19 и обязательно вакцинироваться.

Фото: Pixabay.com