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В Красноярском крае снижается заболеваемость коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
14:09 3 Сентября 2021
общество, здоровье, вакцинация
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В своём Telegram-канале Дмитрий Горяев, руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю – Главный государственный санитарный врач региона сообщил, что в крае в течение месяца складывается тенденция к снижению заболевания коронавирусом. К примеру, за последние сутки зарегистрировано 404 случая заболевания. Такой цифры не было с первой декады июля.

— Конечно, эта цифра всё же очень большая. К тому же накануне традиционного осеннего сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа, поэтому ситуация остаётся напряжённой, — добавил Дмитрий Горяев.

По его словам, для обеспечения дальнейшей стабилизации и снижения уровня заболеваемости необходимо всем соблюдать эпидемиологические требования по профилактике COVID-19 и обязательно вакцинироваться.

Фото: Pixabay.com

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