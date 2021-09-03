В Красноярском крае пять человек заразились клещевым боррелиозом

За неделю в Красноярском крае с жалобами на присасывание клещей обратились 44 человека, в том числе 11 детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Пять человек заразились клещевым боррелиозом, у девяти подозревают клещевой энцефалит.

Сейчас наблюдается меньший пик активности клещей. Активность клещей снижается, количество укушенных уменьшается.

Симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза могут появляться не сразу. Наблюдение за состоянием здоровья происходит в течение 10 дней. Клещевой энцефалит сопровождается ознобом, повышением температуры тела, сильной головной болью, слабостью, утомляемостью. Боррелиоз — болью в суставах, вокруг укуса появляется большая эритема. При появлении клинических проявлений и в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит помнить, что чем быстрее вы обратитесь за помощью и насекомое будет извлечено, тем меньше риск инфицирования.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости