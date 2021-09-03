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В Красноярском крае закрыли 10 пляжей

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Красноярск
13:27 3 Сентября 2021
красноярск
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В Красноярском крае закрыли 10 пляжей: три в Зеленогорске и Минусинском районе, два в Железногорске и по одному в Ермаковском и Шарыповском районах. 

Свою работу продолжили два пляжа – в Березовском и Емельяновском районах. Как рассказали в краевом МЧС, инспекторы ГИМС продолжат работу на водоёмах края несмотря на окончание купального сезона. 

Напомним, что летом в крае планировали открыть 24 пляжа, но до эксплуатации допустили только 12. В самой краевой столице пляжи не открыли из-за подтоплений.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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