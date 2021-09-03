Богучанская ГЭС помогла благоустроить Центр социального обеспечения

В рамках программы благотворительной деятельности на 2021 год АО «Богучанская ГЭС» выделило КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» денежные средства для приобретения адаптированных поручней и тактильных табличек-указателей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Оборудование учреждения социального обслуживания поручнями и табличками – является одним из обязательных требований: с помощью данных средств реабилитации пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья могут более комфортно передвигаться к кабинетам, где проходят социально-реабилитационные мероприятия. Ежегодно Центр посещают более 2 тысяч жителей Кежемского района, нуждающиеся в дополнительном оборудовании, поэтому помощь энергетиков очень необходима и востребована.

«Благодарю Богучанскую ГЭС за оказанную помощь. В нашем учреждении уже действует школа социально-бытовой адаптации, школа родственного ухода и прокат технических средств реабилитации. В ближайшее время мы открываем новое направление дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов, поэтому помощь как нельзя кстати. Станция не в первый раз приходит на помощь нашему Учреждению в приобретении средств реабилитации, надеемся и на дальнейшее сотрудничество», - сказала и.о. директора КЦСОН Елена Ходос.

Ранее Богучанская ГЭС помогла «Комплексному центру социального обслуживания населения Кежемского района» оборудовать комнату социально-бытовой адаптации для граждан с ограниченным здоровьем, нуждающихся в обучении навыкам самообслуживания: стол с оборудованием, предназначенным для восстановления работы рук и координации движений в целом; устройства, позволяющие выполнять мелкие бытовые действия одной рукой; оборудование для инвалидов I группы, не имеющих возможности передвигаться самостоятельно. Все средства реабилитации были приобретены по рекомендации врачей.