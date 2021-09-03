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В торговом комплексе Ленинского района проверили соблюдение масочного режима

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Красноярск
12:44 3 Сентября 2021
общество, красноярск, рейды, вирус
Фотография © admkrsk.ru
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Ежедневно в Красноярске проходят рейды по соблюдению масочного режима и других необходимых мер.

Очередная проверка прошла в Ленинском районе в ТК «Сибирский городок». Участники рейда: сотрудники районной администрации и сотрудники отдела полиции № 8 не выявили нарушений. Продавцы соблюдают масочный режим, обрабатывают руки, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Технический персонал моет полы, протирает дезрастворами поверхности и проветривает помещения.

К сожалению, покупатели нередко надевают маски неправильно или вовсе заходят в ТК без средства индивидуальной защиты. Проверяющие проводили беседы с такими людьми, предупреждали о наказании за отсутствие масок.

Во время проверки было составлено два протокола по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а также проведено 10 профилактических бесед. Всего же за неделю в общей сложности в Ленинском районе составили 42 протокола.

Стоит напомнить об административных штрафах за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч.

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