В торговом комплексе Ленинского района проверили соблюдение масочного режима

Ежедневно в Красноярске проходят рейды по соблюдению масочного режима и других необходимых мер.

Очередная проверка прошла в Ленинском районе в ТК «Сибирский городок». Участники рейда: сотрудники районной администрации и сотрудники отдела полиции № 8 не выявили нарушений. Продавцы соблюдают масочный режим, обрабатывают руки, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Технический персонал моет полы, протирает дезрастворами поверхности и проветривает помещения.

К сожалению, покупатели нередко надевают маски неправильно или вовсе заходят в ТК без средства индивидуальной защиты. Проверяющие проводили беседы с такими людьми, предупреждали о наказании за отсутствие масок.

Во время проверки было составлено два протокола по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», а также проведено 10 профилактических бесед. Всего же за неделю в общей сложности в Ленинском районе составили 42 протокола.

Стоит напомнить об административных штрафах за несоблюдение масочного режима для граждан — до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч.