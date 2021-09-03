В Красноярске перед Институтом искусств поставили статую святой Елисаветы

В Красноярске установили скульптуру святой преподобномученицы Елисаветы. Композиция украсила площадь перед Сибирским Институтом искусств им. Д. Хворостовского, но в дальнейшем её перенесут на территорию будущего храма возле онкоцентра.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, автор скульптуры выпускник Института Антон Догадов.

К лику святых Елисавета Фёдоровна, княгиня дома Романовых, причислена в в 1992 году. Она была известна своей благотворительностью: в 1909 году она основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель, где помогали тяжелобольным.

Фото: Сибирский институт искусств имени Хворостовского