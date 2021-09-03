Лучшего машиниста электропоезда выбрали на КрасЖД

В Красноярске состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди машинистов электропоездов КрасЖД.

В соревнованиях участвовали 120 машинистов из четырёх моторвагонных депо магистрали (станции Иланская, Боготол, Красноярск и Абакан).

Самым ответственным и сложным стало конкурсное испытание «Мастерство управления электропоездом».

Машинисты сдавали его на тренажёре, имитирующем реальное рабочее место - кабину современной электрички и движение состава по заданному маршруту. Во время «виртуальной» поездки каждому участнику предстояло безошибочно выполнить более 40 заданий: демонстрировались плавность отправления, точность торможения, контроль скорость электропоезда в движении, посадка и высадка пассажиров, а также способность принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.

Кроме того, участники прошли еще два важных этапа соревнований: «технический осмотр», во время которого проверялись знания устройств и систем электропоезда, и «клиентоориентированность», где машинисты показали безупречный внешний вид и умение доброжелательно и корректно общаться с пассажирами.

Отметим, что такие конкурсы – традиция КрасЖД. Сейчас они проводятся по методике WorldSkills – RZD Skills

Главным результатом конкурса среди машинистов, которые ежедневно управляют пригородными и городскими электропоездами Красноярской магистрали, является повышение комфорта и безопасности пассажиров.

Фото: КрасЖД