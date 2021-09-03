Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда за врачебную ошибку

Судебные приставы помогли жительнице Красноярска получить компенсацию морального вреда за врачебную ошибку. Женщине сделали операцию в одной из больниц города, но вместо выздоровления, её состояние значительно ухудшилось. Из-за некачественных услуг её потребовалась новая операция

Пострадавшая обратилась в суд. По итогам разбирательства выяснилось, что сотрудники больницы приняли не все меры для надлежащего оказания услуг. Суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Взыскивать деньги пришлось помощью судебных приставов. Вся компенсация погашена в полном объеме.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости