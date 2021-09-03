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В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

Главная Общество
Красноярск
12:08 3 Сентября 2021
зоопарк, красноярск, общество
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Два малыша родились у пары выдр ещё два месяца назад. Выдрята начинают видеть через 30-35 дней после рождения, также требуется время и на то, чтобы они подросли и окрепли.

В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

Неделю назад выдра по кличке Ассоль начала время от времени выводить своих малышей из домика и знакомить с территорией, сообщили в официальной группе «ВКонтакте» Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

Теперь мама-выдра обучает своих детей плаванию. Сначала она сама показывала, как нырять в бассейн, потом начала аккуратно подталкивать детёныша, не выдержав, взяла его зубами за холку и сбросила в воду. Далее отвела выдрёнка домой, и принялась за второго.

В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

Важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей. Обыкновенная или речная выдра занесена в Красную книгу мира, а один из подвидов — кавказская выдра, занесена в Красную книгу России.

Фото: vk.com/roevzoo

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