В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

Два малыша родились у пары выдр ещё два месяца назад. Выдрята начинают видеть через 30-35 дней после рождения, также требуется время и на то, чтобы они подросли и окрепли.

Неделю назад выдра по кличке Ассоль начала время от времени выводить своих малышей из домика и знакомить с территорией, сообщили в официальной группе «ВКонтакте» Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

Теперь мама-выдра обучает своих детей плаванию. Сначала она сама показывала, как нырять в бассейн, потом начала аккуратно подталкивать детёныша, не выдержав, взяла его зубами за холку и сбросила в воду. Далее отвела выдрёнка домой, и принялась за второго.

Важно содержать и размножать выдр в зоопарках, чтобы иметь возможность восстановить популяцию, выпустив на волю выращенных в зоопарке зверей. Обыкновенная или речная выдра занесена в Красную книгу мира, а один из подвидов — кавказская выдра, занесена в Красную книгу России.

Фото: vk.com/roevzoo