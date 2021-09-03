В Красноярске в «Академии регби «Сибирь» начались задержки с зарплатой

По данным Sibnovosti.ru, сотрудники до сих пор не получили зарплату за июль. «Академия регби Сибирь» была создана в 2018 году. Её учредителем выступает Федерация регби России. Основными идеями создания были развитие молодежного регби, подготовка тренеров и судей. Сейчас, похоже, в этом возникли какие-то проблемы.

Отметим, что директор академии Сергей Баженов занимает множество должностей. Он является председателем комитета в сфере предпринимательства по спорту союза "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата", возглавляет региональное отделение «Трудовых резервов», а также работает преподавателем в институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Сам Баженов ситуацию с долгами по зарплате перед собственными работниками комментировать отказался, сказав, что это неправда.

При этом, президент краевой федерации регби России, член наблюдательного совета «Академии регби «Сибирь» Леонид Ковель информацию о задержке заработной платы подтвердил.

«Да, такая ситуация есть. Весь бюджет распределяется Федерацией регби и сейчас есть недостаток средств на выплаты. Мы ищем способы решить эту проблему, но какой-то значительной информации пока сказать не можем», - пояснил Sibnovosti.ru Леонид Ковель.

Фото: https: vk.com/sibrugby