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В Красноярском крае обновили карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

Главная Общество
Красноярск
11:17 3 Сентября 2021
общество, камеры, дороги
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В КрУДоре опубликовали обновлённую карту расположения камер фиксации нарушений ПДД. На карте указаны временные и постоянные рубежи.

Ежемесячно определяются места расположения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам заместителя руководителя КГКУ «КрУДор» по информационным технологиям Михаила Буйлова, камеры устанавливаются в очагах аварийности.

Сейчас в регионе действуют 106 постоянных камер. 51 в Красноярске, по одной в Канске, Шарыпово, Зеленогорске, Ачинске, Енисейске и Лесосибирске, 20 на региональных дорогах, 21 на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» 8 на федеральных трассах Р-257 «Енисей». Не менее 49 передвижных камер выставляются ежедневно в крае. Также в Красноярске работает мобильный комплекс «Паркон».

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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