В сентябре мобильные центры занятости посетят 57 населённых пунктов Красноярского края

В этом месяце мобильными службами занятости запланировано посетить 57 поселений. Впервые специалисты посетят инвалидов на дому в Канском, Минусинском, Боготольском, Енисейском, Ачинском районах. Им расскажут о бесплатном онлайн-обучении, в том числе цифровым навыкам, а также вариантах удалённой работы.

— В сентябре мобильные центры проедут 1,5 тысячи километров. К примеру, не нужно будет преодолевать по 100 километров, чтобы найти работу, узнать о курсовой подготовке, научиться составлять резюме жителям с. Черемшанка Курагинского района и дер. Алгаштык Краснотуранского района, — рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

С подробным планом-графиком выездов мобильных центров можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края.