«Командор» отстоял своё имя в суде

Красноярская торговая сеть «Командор» отстояла имя бренда в суде. Напомним, что иск подал предприниматель из Уфы Азаматом Ибатуллиным, требовавший признать слово «Командор» его торговой маркой, и наказать красноярскую сеть за его использование. В качестве компенсации уфимец требовал 20 миллонов рублей.

В первой инстанции иск Ибатуллина удовлетворили частично, признав незаконное использование знака, но отказав в выплате. В третьей подтвердили выводы, но суд по интеллектуальным правам отменил оба решения и вернул дело на новое рассмотрение в краевой Арбитраж.



3 сентября он отказал в иске бизнесмена в полном объеме. Однако, борьба «Командора» за имя ещё не закончена. Как рассказал юрист торговой сети Инна Жилюс для ngs24, от ИП Ибатуллин в адрес торговой сети зарегистрированы еще два иска:

«Но важный этап на пути к восстановлению наших прав на товарный знак, который мы используем уже очень давно и на законных основаниях. Очень рады, что смогли добиться отмены взыскания компенсации в размере 20 млн рублей, так как считаем, что это создаст прецедент для аналогичных дел с ИП Ибатуллин. Кроме того, решение суда в нашу пользу будет являться стимулом и для других компаний отстаивать свои права, ведь Ибатуллин судится не только с нами, у него около 400 товарных знаков и более 200 аналогичных дел в арбитражных судах», – говорит юрист.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости