3 сентября
Красноярск
погода +5 °C
72.85
 
€ 86.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На ул. Академика Павлова укладывают асфальт: после ремонта дорога станет четырёхполосной

Главная Общество
Красноярск
10:22 3 Сентября 2021
общество, красноярск, дороги
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Работники уложили нижний слой асфальта в Кировском районе на ул. Академика Павлова. Сейчас здесь укладывают верхний щебёночно-мастичный асфальтобетон. После нанесут разметку.

На дороге заменили старые бортовые камни на новые вибропрессованные. Для удобства обслуживания и уборки дороги установили технические тротуары. На спусках и подъёмах сделали понижения. На данный момент ремонтируют тротуары. Водоотвод будет обеспечен уклонами.

После завершения ремонта, дорога станет четырёхполосной, ширина её будет 14 метров, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Также на ул. Академика Павлова установили 183 металлические опоры освещения, не нуждающиеся в покраске. На них установят современные светодиодные светильники. Отремонтируют и светофоры, при этом установят четыре новых. Обустроят 13 новых остановочных пунктов.

Помимо ремонтных работ дорожного полотна, выполнят благоустройство прилегающих территорий. Вдоль домов №№ 48-86 обустроят пешеходный бульвар. Рабочие занимаются укладкой брусчатки и асфальтированием пешеходной зоны от дома № 48 до дома № 58. Решается вопрос по дальнейшему благоустройству до дома № 86. После окончания работ здесь установят мебель и столбики для ограничения заезда автомобилей.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

В парке «Роев ручей» у пары выдр пополнение

3 Сентября 2021 г.
Малыши родились два месяца назад
Новости Красноярска: Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда за врачебную ошибку

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда за врачебную ошибку

3 Сентября 2021 г.
После сделанной операции женщине стало только хуже
Новости Красноярска: Лучшего машиниста электропоезда выбрали на КрасЖД

Лучшего машиниста электропоезда выбрали на КрасЖД

3 Сентября 2021 г.
В соревнованиях участвовали 120 машинистов
Новости Красноярска: «Командор» отстоял своё имя в суде

«Командор» отстоял своё имя в суде

3 Сентября 2021 г.
НО истец подал ещё два иска на торговую сеть
Новости Красноярска: В Красноярском крае обновили карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае обновили карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

3 Сентября 2021 г.
Сейчас в регионе действуют 106 постоянных камер и около 49 передвижных
Новости Красноярска: В Красноярске в «Академии регби «Сибирь» начались задержки с зарплатой

В Красноярске в «Академии регби «Сибирь» начались задержки с зарплатой

3 Сентября 2021 г.
Спортсменам не платят уже второй месяц
Новости компаний
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

Возле ТРЦ «Планета» перевернулся автомобиль

2 Сентября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: На Тотмина автоледи без полиса ОСАГО разбила 4 автомобиля

На Тотмина автоледи без полиса ОСАГО разбила 4 автомобиля

2 Сентября 2021 г.
Она не справилась с управлением при выезде с парковки
Новости Красноярска: Главный врач КМКБ № 4 стала заслуженным врачом Российской Федерации

Главный врач КМКБ № 4 стала заслуженным врачом Российской Федерации

1 Сентября 2021 г.
Указ о присвоении почётного звания был подписан Владимиром Путиным
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru