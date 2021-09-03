На ул. Академика Павлова укладывают асфальт: после ремонта дорога станет четырёхполосной

Работники уложили нижний слой асфальта в Кировском районе на ул. Академика Павлова. Сейчас здесь укладывают верхний щебёночно-мастичный асфальтобетон. После нанесут разметку.

На дороге заменили старые бортовые камни на новые вибропрессованные. Для удобства обслуживания и уборки дороги установили технические тротуары. На спусках и подъёмах сделали понижения. На данный момент ремонтируют тротуары. Водоотвод будет обеспечен уклонами.

После завершения ремонта, дорога станет четырёхполосной, ширина её будет 14 метров, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Также на ул. Академика Павлова установили 183 металлические опоры освещения, не нуждающиеся в покраске. На них установят современные светодиодные светильники. Отремонтируют и светофоры, при этом установят четыре новых. Обустроят 13 новых остановочных пунктов.

Помимо ремонтных работ дорожного полотна, выполнят благоустройство прилегающих территорий. Вдоль домов №№ 48-86 обустроят пешеходный бульвар. Рабочие занимаются укладкой брусчатки и асфальтированием пешеходной зоны от дома № 48 до дома № 58. Решается вопрос по дальнейшему благоустройству до дома № 86. После окончания работ здесь установят мебель и столбики для ограничения заезда автомобилей.